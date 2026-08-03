Kultura
SMRT U 79. GODINI: Preminula Milena Zupančič, legenda slovenačkog i jugoslovenskog filma
Prije 3h0
Kultura
SMRT U 79. GODINI: Preminula Milena Zupančič, legenda slovenačkog i jugoslovenskog filma
Prije 3h0
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EMILY WATSON URUČENO POČASNO SRCE SARAJEVA, KROZ SUZE JE PORUČILA: "Ovaj grad zna više od bilo kojeg drugog"
Prije 3h0
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JEZIVA ISPOVIJEST MJEŠTANKE OMIŠA: "Borili smo se za život! Sve sam izgubila u požaru" (VIDEO)
Prije 3h0
Vijesti
POZNATI USLOVI: Za dobrovoljnu uplatu staža mjesečno vam treba...
Prije 4h0
DIJELOVI ZGRADA PADAJU, LJUDI PANIČNO BJEŽE: Horor prizori iz Indonezije, opet NOVI POTRES - Najmanje 38 mrtvih u jakom zemljotresu (FOTO + VIDEO)
Prije 8h0
HAOS NA U AMERICI: U pucnjavi na univerzitetu više ljudi ranjeno, napadači u bijegu, kampus blokiran
Prije 9h0
MAROKO DIGAO SIGURNOSNE SNAGE NA NOGE: Spriječen novi masovni pokušaj ulaska migranata u Ceutu
Prije 12h0
IZRAELSKI NOVINAR GIDEON LEVY: "Đaci koji su u Mauthausenu pozivali na oslobođenje Palestine nisu bili izraelski. A trebalo je da budu"
Prije 14h0
CRNE VIJESTI IZ INDONEZIJE: Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa
Prije 15h0
PREOKRET U WASHINGTONU: Elon Musk i Donald Trump se pomirili, evo ko je odigrao ključnu ulogu u pozadini!
Prije 17h0
ŽESTOK SUKOB NA RELACIJI LONDON - TEL AVIV: Velika Britanija reagovala na uvrede koje im je uputio Netanyahu, iz Tel Aviva se pokušali opravdati
Prije 18h0
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Prije 18h0
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Prije 20h0
VELIKI DEBAKL U NAJAVI: Trump okrenuo leđa Netanyahuu pred ključne izbore
14. Avg. 20260
ČETIRI ZEMLJE U TOTALNOM MRAKU: Vlasti se hitno oglasile
14. Avg. 20260
MISIJA SPAŠAVANJA: Trumpov izaslanik pred najtežim zadatkom na Bliskom istoku
14. Avg. 20260
HISTORIJSKI SAVEZ PRED PUCANJEM: Amerika gubi strpljenje, Izraelu poslana protestna nota na najvišem nivou
14. Avg. 20260
ČUDO ISPOD RUŠEVINA: Čovjek pronađen živ gotovo četiri dana nakon potresa, potraga ne prestaje
14. Avg. 20260
SPISAK TRUMPOVIH ZAHTJEVA ZALEDIO EVROPU: Isplivao dokument s pitanjima na koja NATO saveznici moraju hitno odgovoriti
14. Avg. 20260
RUSI TEŠKO OPTUŽILI AMERIKANCI I POSLALI IM NIZ PITANJA: "Čekamo odgovor"
14. Avg. 20260
POTPUNI KOLAPS NA DALEKOM ISTOKU: Rekordne padavine odnijele živote, hiljade ljudi zarobljeno na aerodromu (VIDEO)
14. Avg. 20260
BURNO U WASHINGTONU: Donald Trump na udaru zbog ekonomskih posljedica rata u Iranu...
14. Avg. 20260
HISTORIJSKI TRENUTAK ZA IRAK: Amerikanci pakuju kofere, poznat tačan datum odlaska
13. Avg. 20260
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DODIK SE PONOSNO SLIKAO SA NJOM: Ko je glasnogovornica Bijele kuće koja je iznenada napustila funkciju...
13. Avg. 20260
Svijet
ČETIRI ZEMLJE U TOTALNOM MRAKU: Vlasti se hitno oglasile
14. Avg. 20260
Svijet
UŽAS U RANO JUTRO: Snažan potres jačine 7,7 pogodio otočku zemlju, najmanje pet osoba poginulo (VIDEO)
Prije 20h0
Svijet
ŽESTOK SUKOB NA RELACIJI LONDON - TEL AVIV: Velika Britanija reagovala na uvrede koje im je uputio Netanyahu, iz Tel Aviva se pokušali opravdati
Prije 18h0
Svijet
SVE JE VIŠE OGORČENOG AMERIČKOG NARODA: Trump stigao do "Bushove linije"
03. Avg. 20261
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DRAMA U WASHINGTONU: Teške optužbe na račun Donalda Trumpa –„On je najveći lažov...“
04. Avg. 20261
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"POSLALI SU NAM NACRT, NISMO SE SAGLASILI S TIM": Netanyahu odbio Trumpov prijedlog za Gazu
04. Avg. 20261
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TRI STVARI POKRENULE SU HAOS U SVIJETU: Posljedice bi uskoro mogli osjetiti svi
06. Avg. 20261
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